Сумма назначенных субсидий с начала года выросла на 19% - Госстат

Жителям Украины в январе-июле 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3 миллиардов гривень, что на 18,9% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 2,15 миллиарда гривень, в сельской – 917,6 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-июле были назначены 5,918 миллиона семей (87,1% обратившихся за субсидией). В городской местности субсидии назначены 4 миллиона семей, в сельской – 1,888 миллиона семей. По сравнению с январем-июлем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 18,5%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2017 года по сравнению с июлем прошлого года уменьшился на 15% – до 145,9 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,74 миллиарда гривень, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.