Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку

Кабмин внес изменения в правила предоставления жилищных субсидий населению. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на постановление №609 от 18.08.2017 года, опубликованное на правительственном портале.

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Документ предусматривает, что заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода.

Также предусмотрели возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна, урегулировали вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому было назначено субсидию.

Потребителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас это 340 гривень), субсидию на следующий период не продлят. Нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.

Кроме того, изменили социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд, при отсутствии счетчиков (это в свою очередь уменьшит суммы субсидий):

- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения было 4,4 кубометра на одного человека в месяц, а стало – 3,3 кубометра;

- при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя было 7,1 кубометра на одного человека в месяц, стало – 5,4 кубометра;

- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя было 14 кубометров на одного человека в месяц, стало – 10,5 кубометра.