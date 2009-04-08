Ющенко ознакомился со стройобъектами «Киевгорстроя»

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко провел выездное совещание по вопросам достройки жилья в шестом микрорайоне жилого массива «Осокорки-Северные», возводимого холдинговой компанией «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации жилого дома по ул. Елизаветы Чавдар, 5, президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК сообщил, что в доме, который был введен в эксплуатацию в 2008 года, не продано порядка 30 квартир. Кроме того, в столице и регионах у компании есть объекты, строительство которых не завершено на 30%. В перечень объектов незавершенного строительства Минрегионстроя вошло порядка 12 объектов «Киевгорстроя», из которых три – в регионах.

От имени всей строительной отрасли президент холдинга выразил надежду на решение вопроса по государственной поддержке достройки жилья со степенью готовности выше 70% и программы строительства доступного жилья.

По словам П.ШИЛЮКА, в случае, если программа строительства доступного жилья заработает, компания готова вводить около 600 тыс. кв.м. доступного жилья в год.

В ходе совещания Виктор ЮЩЕНКО отметил, что разработанный механизм государственной поддержки, который очерчен в Указе Президента по программе строительства доступного жилья, даст возможность «помочь застройщику, который не имеет сегодня ресурса, чтобы ввести в эксплуатацию на три четверти готовое жилье».

Президент подчеркнул важность в нынешних условиях проведения эффективной государственной политики поддержки строительной отрасли.

По его словам, поддержка строительной отрасли – это поддержка ряда других секторов экономики. Это чрезвычайно важно и для того, чтобы поддержать людей, инвестировавших свои средства в жилищное строительство.

«Я хотел бы поблагодарить за то, что после долгих дебатов мы вышли на ответ, как помочь людям, которые вложили свои средства в недостроенные объекты жилищного сектора», - сказал Президент. Он особенно отметил усилия Государственного ипотечного учреждения, Национального банка, Министерства финансов, а также холдинговой компании «Киевгорстрой», которая стала главным генератором идей в этом направлении.

«Причем речь идет не о собственных объектах «Киевгорстроя», речь идет об идеологии, о философии, которая должна была сформирована как государственная национальная политика в вопросе жилищного строительства», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что позиция «Киевгорстроя» при этом является «профессиональной, вызывает большое доверие, находит поддержку и почитателей».