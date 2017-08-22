Ввод в эксплуатацию жилья в Украине увеличился на 56%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2017 года вырос на 56,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 5,139 миллиона квадратных метров, сообщила Государственная служба статистики.

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Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно данным Госстата, в городах введено в эксплуатацию 3,837 миллиона квадратных метров, в сельской местности - 1,301 миллиона квадратных метров. При этом 35,8% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 63,7% - в домах с двумя и больше квартирами и 0,5% - в общежитиях.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-июне 2017 года введено в эксплуатацию 56,1% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 983,9 тысячи квадратных метров жилья (19,1% от общего объема), а в Киевской области 876,6 тысячи квадратных метров жилья (17,1% от общего объема).

Также сообщается, что в целом было принято в эксплуатацию 66,140 тысячи квартир, при этом в городах – 53,758 тысячи квартир, в сельской местности - 12,382 тысячи. Средняя площадь квартир составила соответственно 68,8 квадратных метров и 102,4 квадратных метров.

Наилучшие показатели роста в январе-июне зафиксированы в Луганской области (в 4 раза до 8,5 тысячи квадратных метров) и в Киеве (в 3,3 раза до 983,9 тысячи квадратных метров).

Как сообщал УНИАН, в 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 15,2% – до 9,367 миллиона квадратных метров.