Президент рекомендовал НБУ и Кабмину посодействовать достройке жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал Национальному банку и правительству принять меры по содействию достройке жилищных объектов со степенью готовности более чем 70%.

Об этом идет речь в указе главы государства “О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов”, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО рекомендовал НБУ обеспечить выкуп у банков ценных бумаг Государственного ипотечного учреждения с целью направления полученных средств для предоставления кредитов на завершение строительства жилищных объектов со степенью строительной готовности более чем 70%.

Кабинету министров Украины Президент поручил:

1) обеспечить прозрачное определение: жилищных объектов со степенью строительной готовности более 70%, достройка которых будет осуществляться при государственной поддержке; лиц из числа тех, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, для получения в установленном порядке льготных кредитов на строительство или приобретение жилья; застройщиков на конкурсной основе с целью участия в достройке жилищных объектов, отмеченных в абзаце втором этого пункта, тех, которые имеют позитивный опыт строительства жилья, соответствующие технические и производственные мощности и предложат самую низкую стоимость работ;

2) обеспечить осуществление постоянного мониторинга и контроля состояния работ на жилищных объектах со степенью строительной готовности более чем 70%, достройка которых будет осуществляться при государственной поддержке;

3) проработать вопрос относительно содействия государства в достройке жилищных объектов со степенью строительной готовности менее чем 70%.

Указ вступает со дня его опубликования.