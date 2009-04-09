Кабмин выделил Черновицкой обл. деньги на достройку жилья
10:49, 09 апреля 2009Недвижимость
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Разрушенного стихией в 2008 г
Правительство выделило Черновицкой области 7,2 млн. грн. на завершение строительства жилья для семей, потерявших его вследствие стихийного бедствия, случившегося 23-27 июля 2008 года.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 8 апреля.
Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
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