Кабмин выделил Черновицкой обл. деньги на достройку жилья

Правительство выделило Черновицкой области 7,2 млн. грн. на завершение строительства жилья для семей, потерявших его вследствие стихийного бедствия, случившегося 23-27 июля 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 8 апреля.

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.