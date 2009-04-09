Снос "хрущевок" в Москве откладывается

Завершение программы сноса "хрущевок" в Москве откладывается на год и завершится в 2011 г, а не в 2010 г, как планировалось ранее, сообщил сегодня мэр Москвы Юрий Лужков, передает ПРАЙМ-ТАСС..

По его словам, это вызвано возникшими "сложностями", однако он не уточнил, какими именно.

Ю.Лужков также сообщил, что сейчас "будем приступать к сносу пятиэтажек блочных - эта программа правильная, и мы по ней пойдем". "Несмотря на то, что блочные дома следующих серий - крепенькие, никакого комфорта жизни в них нет", - добавил Ю.Лужков.