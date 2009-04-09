Продажи жилья ТММ составили 46,1 млн. грн.

Объем продаж жилой недвижимости компании ТММ в первом квартале этого года составил 46,1 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, наиболее низким был объем продаж в январе т.г., демонстрируя рост в феврале и в марте.

Объем продаж жилой недвижимости компании в марте т.г. достиг уровня продаж марта 2008 г. и составил 25,3 млн. грн.

В компании отметили, что в первом квартале и в марте т.г. наибольшую часть в общей структуре продаж составили продажи жилья в тех объектах недвижимости, которые уже введены в эксплуатацию.

Средства, полученные от реализации недвижимости, компания направляет на строительство своих текущих объектов жилой недвижимости, в частности, это объекты в Киеве - жилые комплексы "Сонячна брама" по ул. Ломоносова и "Авиатор" по просп. Комарова, а также 5 жилых комплексов в Харькове. Эти объекты недвижимости находятся на активной стадии строительства со степенью готовности от 60% до 95%.

Справка УНИАН. "ТММ" – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности компании – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 г. «ТММ» разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.

По состоянию на 30 июня 2008 года, 35 проектов недвижимости компании «ТММ» оценены в 1,494 млрд. долл. Проекты компании расположены в Киеве и Киевской области, Харькове, Житомире, АР Крым и Херсонской области.