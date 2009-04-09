Жилье на "вторичке" Киева в апреле подешевеет на 7,4%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизится на 7,4% - до 1 818 долл./кв. м.

Такой прогноз УНИАН озвучили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 4,5% (92 долл.) - до 1 965 долл./кв. м.

Индекс доходности жилья за март 2009 г. составил «минус» 3,5%. В сравнении с февралём, доходность вторичного жилья выросла на 1%.

По мнению экспертов, период стремительного падения цен уже позади, далее следует ожидать умеренных темпов снижения. «Когда же цены достигнут «дна» – точно не известно. Однако, аналитики сходятся во мнении, что период минимальных цен будет достаточно растянут во времени, поскольку предпосылок для резкого роста не будет», - отметили аналитики.

По данным компании, в марте наибольшая цена квадратного метра квартир была зафиксирована в Печерском районе - 4698 долл./кв.м. Далее по стоимости лидирует Шевченковский район – 3551 долл./кв.м, на третьем месте – Подольский район, где средняя стоимость квадратного метра равна 2668 долл./кв.м. Наименьшие показатели средней стоимости жилья имеют Дарницкий и Деснянский районы – 1684 долл./кв.м. В остальных районах Киева средняя стоимость квадратного метра жилья находится в диапазоне от 1900 до 2600 долл./кв.м.