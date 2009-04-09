В Тернополе разоблачена строительная афера

В Тернополе разоблачена строительная фирма, которая, не имея лицензии, собрала у пайщиков свыше 1,8 млн. грн. и при этом не построила дом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Тернополя Сергей БАНАХ сегодня во время пресс-конференции.

По данным прокурора, служебные лица ООО на протяжении 2005-2007 года заключали инвестиционные соглашения и принимали деньги от физических лиц на строительство многоквартирного дома на ул. Глубокой. При этом у них не было разрешений на проведение строительных работ. В целом строительная фирма привлекла 1,872 млн. грн.

“Теперь дом не построен, есть только первый этаж, а средства потрачены. Мы выясняем, как использовались эти средства, не присвоили ли их и рационально ли ими распорядились”, - сообщил С.БАНАХ.

По его данным, строительная фирма возводит только один дом в Тернополе, который, собственно, и не завершила.

В отношении служебных лиц ООО возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.202 Уголовного кодекса Украины – нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью.