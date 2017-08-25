Украинцы за три года получили "теплых" кредитов на 4 миллиарда

Банки, которые уполномочены выдавать "теплые кредиты", с начала запуска такого кредитования (середина октября 2014 года) до 21 августа 2016 года выдали населению 320 тысяч кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилом секторе на общую сумму более 4 миллиарда гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

В частности, наибольшей популярностью пользуется утепления индивидуального жилья. Этим направлением программы воспользовались около 210 тысяч семей, привлекая на энергоэффективные материалы и оборудование 3,5 миллиарда гривень.

Более 21 тысяч частных домохозяйств получили в банках 367 миллиона гривен на установку твердотопливных котлов.

Более тысячи ОСМД и ЖСК, а это около 80 тысяч семей, ставших участниками программы, получив в банках 178,3 миллиона гривень на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования "теплых" кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% от суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы с возмещения населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.