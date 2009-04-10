DeVision ввела в эксплуатацию первую очередь ТК «Домосфера»

Девелоперская компания DeVision ввела в эксплуатацию первую очередь торгового комплекса «Домосфера» на Столичном Шоссе в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, первая очередь торгового комплекса получила название Центр Стиля «Домосфера».

В первой очереди ТК разместятся магазины мебели, декора и интерьера, бытовой техники и электроники, ювелирных салонов: DIO, Green Gallery, Diamond House, ФоксМарт, Ceramic Fashion и др., а также супермаркет деликатесов DeLight, винный бутик Strada Del Vino, пассаж услуг, салон красоты Kika Stile, детский развлекательный центр, выставочная галерея, дизайн-студии, концепт-холл.

Открытие первой очереди торгового комплекса для посетителей запланировано на 16 мая.

Как сообщал УНИАН, общая площадь комплекса составляет 129 тыс. кв. м. Комплекс в формате «торгового квартала» состоит из трех блоков торгового центра и 23-этажного блока офисного центра класса «В+» общей площадью 44,5 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен открытый паркинг на почти 4 тыс. машиномест. Проект рассчитан на поэтапный ввод очередей в эксплуатацию. Весь комплекс планируется ввести в эксплуатацию до 2010 года.

Сумма инвестиций в комплекс составляет 120 млн. долл., из них 80 млн. долл. – в строительство трех блоков ТЦ и 40 млн. долл. – в строительство офисного центра. В первом блоке комплекса общей площадью 30,5 тыс. кв. м, арендной площадью 22,3 тыс. кв. м разместятся товары для дома и мебель.

Справка УНИАН. Компания DeVision (Киев) с 2002 года занимается строительством и эксплуатацией объектов недвижимого имущества: от разработки концепции объекта, проектирования, финансирования и строительства до реализации и управления жилой и коммерческой недвижимостью.

На сегодняшний день DeVision владеет и развивает 9 проектов жилой и коммерческой недвижимости в Киеве и Киевской области. В планах компании - выход в регионы: Харьков, Днепропетровск и Одессу. В течение ближайших трех лет в проекты компании будет инвестировано более 1 млрд. долл.