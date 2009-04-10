Строительные предприятия снизили объем работ
15:35, 10 апреля 2009Недвижимость
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В январе-феврале на 57,3%
В январе-феврале т.г. строительные предприятия Украины уменьшили объемы работ на 57,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 3 млрд. 612 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Как указывается в сообщении, снижение объемов строительных работ наблюдалось во всех регионах страны.
Больше всего снизились объемы строительных работ в Черкасской, Волынской и Николаевской областях.
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