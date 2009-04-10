Нужно обязать БТИ работать по единым правилам

Министерство юстиции предлагает обязать все бюро технической инвентаризации страны выдавать выдержки из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также оформлять свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества только на специальных бланках установленного образца.

Соответствующий проект приказа Министерства юстиции “Об упорядочении отношений при выдаче выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и оформлении свидетельств о праве собственности на объекты недвижимого имущества на специальных бланках” размещен на сайте Минюста (www.minjust.gov.ua) для предоставления замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, разработка проекта приказа объясняется необходимостью создания надлежащих гарантий и защиты прав физических и юридических лиц при оформлении, регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и получении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество. Это, в свою очередь, даст возможность завершить формирование Министерством юстиции информационной базы данных для создания системы государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество с помощью электронного Реестра.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, выдержки из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, выполненные с 1 октября 2002 года не на специальном бланке, являются недействительными. Это определено приказом Министерства юстиции от 7 февраля 2002 года № 7/5.

Вместе с тем, бюро технической инвентаризации, которые по технологическим или организационным причинам не подключены к электронному Реестру прав собственности на недвижимое имущество, осуществляют выдачу справок-характеристик, регистрационных удостоверений и оформление свидетельств о праве собственности, не используя специальные бланки.

По данным Минюста, существование такой ситуации оказывает негативное влияние, в первую очередь, на владельцев недвижимого имущества в части обеспечения надлежащего уровня защиты их прав и законных интересов, гарантированных Конституцией Украины.

Также ситуация не способствует завершению формирования Министерством юстиции информационной базы Реестра прав собственности на недвижимое имущество, необходимой для создания системы государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, отметили в пресс-службе.

Проектом приказа предусматривается внесение изменений в нормативно-правовые акты Министерства юстиции, направленных на установление требования относительно использования предприятиями бюро технической инвентаризации с 1 августа 2009 года только специальных бланков установленного образца при выдаче выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и оформлении свидетельств о праве собственности на объекты недвижимого имущества.