ГПУ разбирается с незаконной приватизацией земли возле Днепра

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры направило в суд уголовное дело по обвинению одного из руководителей землеустроительной организации Киева в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием установлено, что указанное лицо изготовляло техническую документацию на земельные участки, место расположения которых фактически находится в акватории реки Днепр.

В результате поддельной технической документации были выданы государственные акты на право частной собственности на земельные участки, которые принадлежат землям водного фонда Украины и приватизации не подлежат. Указанными действиями руководитель землеустроительной организации нанес государству ущерб на сумму свыше 1,5 млн. грн.