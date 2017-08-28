В "Киевэнерго" Ахметова подсчитали, сколько миллиардов столица задолжала компании

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО «Киевэнерго» по состоянию на 1 августа составила 3,6 млрд грн.

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Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ «Киевэнерго».

Согласно информации, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеет население и ЖЭО столицы – 1,4 млрд грн и 761 млн грн соответственно.

"Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (188,5 млн грн) и Святошинском (183,5 млн грн) районах.

Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 августа 2017 года составила 1,4 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 874,1 млн грн, долг за горячую воду – 538,9 млн грн", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду у жителей Печерского района - 2,7 тыс. грн.

В то же время среди жилых домов максимальную задолженность накопили потребители Подольского района – 5,8 млн грн (ул. Вышгородская, 45), Печерского – 2,8 млн грн (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Соломенского - 1,9 млн грн (ул. Михаила Донца, 2А).