"Теплые" кредиты в 2018 году профинансируют минимум на 400 миллионов

Финансирование государственной программы частичной компенсации "теплых" кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе в 2018 году составит минимум 400 миллионов гривень, сообщил на пресс-конференции глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

Читайте такжеУкраинцы за три года получили "теплых" кредитов на 4 миллиарда

"Мы сейчас работаем с Министерство финансов, как минимум 400 миллионов гривень... Сейчас ведутся дополнительные консультации с Министерством финансов, чтобы это направление увеличить", - сказал Савчук.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров заложил в госбюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по финансированию населению "теплых" кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 миллионов гривень. Во второй половине 2017 года на данную программу было дополнительно направлено еще 400 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.