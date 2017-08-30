Государство предложит украинцам жилье в лизинг

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) предоставлять жилую недвижимость гражданам Украины в финансовый лизинг (аренда с правом выкупа предмета лизинга в конце срока – УНИАН).

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Как сообщила пресс-служба ГИУ, соответствующее постановление № 616 правительство приняло на своем заседании 18 августа 2017 года.

«С целью упорядочения и расширения предмета деятельности Государственного ипотечного учреждения правительство внесло изменения в устав ГИУ. В частности, ГИУ получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основными преимуществами механизма финансового лизинга является отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ.

Согласно сообщению, источниками финансирования программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную государственным бюджетом Украины на 2017 год.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

Финансовый лизинг — это аренда с правом выкупа предмета лизинга в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления для клиента (регистрацию, страхование и т. д. осуществляет лизинговая компания) и определенные налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.