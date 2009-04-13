Курортный поселок Новоалексеевка остался без воды

В Херсонской области из-за аварии без водоснабжения остались более 2 тыс. жителей пгт. Новоалексеевка

Херсон. 13 апреля. УНИАН. В Геническом районе Херсонской области без водоснабжения остались более 2 тысяч жителей пгт. Новоалексеевка.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, воды нет из-за того, что на коллекторе, который транспортирует стоки из жилого микрорайона на очистные сооружения, в трех местах образовались порывы. Авария произошла вечером 9 апреля.

Постоянное водоснабжение отсутствует в 20 многоквартирных домах, двух школах и двух детских садах. Воду населению подают почасово.

Начать замену поврежденных участков коллектора планируется сегодня.

В работах по ликвидации аварии заняты 15 рабочих и 10 единиц техники.