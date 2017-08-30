Украинцы в июле сократили долги за коммуналку на 7,5%

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в июле 2017 года снизилась на 7,5% по сравнению с показателем на конец июня и составила 8 миллиардов гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 3,3% в сравнении с прошлым месяцем и составила 3,1 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 400 миллионов гривень.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод осталась на прежнем уровне и составила 2,1 миллиарда гривень.

По данным Госстата, в июле украинцы уплатили за электроэнергию 2,6 миллиарда гривень (96,5% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец июня составила 3,5 миллиарда гривень, что на 8,5% меньше, чем в июне текущего года. Задолженность за газоснабжение снизилась на 3,6% по сравнению прошлым месяцем и составила 10,9 миллиарда гривень.

Всего в июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 4,2 миллиарда гривень, что составило 124,1% начисленных за этот период сумм (за счет погашения долгов за предыдущий период).

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Харьковской, Киевской и Черниговской областях (161,9%, 157,4% и 151,8% соответственно), а самый низкий – в Тернопольской, Черновицкой и Кировоградской областях (84,5%, 85,5% и 93% соответственно).

Также сообщается, что за январь-июнь 2017 года с населением было заключено 40,6 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 190,6 миллионов гривень.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч), на одного владельца лицевого счета в июле 2017 года составил 523,3 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в июне 2017 года снизилась на 3,5% по сравнению с показателем на конец мая и составила 8,6 миллиарда гривень.