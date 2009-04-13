Дискредитация ликвидности жилья привела к стагнации рынка

Нынешняя стагнация на рынке жилья обусловлена субъективными факторами, направленными на дискредитацию ликвидности недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Игорь ОДНОПОЗОВ сегодня на пресс-конференции.

«У нас складываются опасения, что рынок недвижимости дискредитируется сознательно, особенно земля, для того, чтобы существенно опустить цены и потом приобрести эти ликвидные объекты по бросовым ценам», - сказал он.

По словам И.ОДНОПОЗОВА, раньше стоимость недвижимости росла из-за высокой степени ее ликвидности, которая подогревалась как банками, так и застройщиками для поддержания высокого уровня доходности. Теперь же недвижимость разделилась на ликвидную и неликвидную. К последней попали земельные участки за 10-километровой чертой Киева, коттеджные городки, элитные особняки, жилье эконом-класса постройки 60-х годов (3 комнатные и более). В остальных сегментах зафиксировано снижение цен в 2-3 раза, ежемесячно стоимость жилья падает на 3-5%.

По мнению эксперта, по отдельным примерам стоимости жилья (52 тыс. долл. за 1-комнатную или 38 тыс. долл. за 2-комнатную квартиру) нельзя строить общерыночную тендецию.

В то же время он считает, что себестоимость недвижимости определить невозможно, потому что ее ценность должна соотноситься с «дороговизной» жизни (учитывая инфляцию и рост цен на товары и услуги).

«Не может импортный холодильник стоить 1 тыс. долл., а однокомнатная квартира в столице 5 или 10 тыс. долл., которыми пугают или заманивают обывателя. Это невозможно», - добавил он.

И.ОДНОПОЗОВ уточнил, что при инфляции и росте цен на основные товары и услуги значительное падение цен на недвижимость выглядит противоестественно.

«Бесконечный обвал не просто маловероятен, я думаю, он не возможен», - добавил он.

По прогнозам эксперта, цены на жилье стабилизируются в начале 2010 года. «В дальнейшем при возвращении к нормальному кредитованию через 3-5 лет возможен быстрый рост цен на недвижимость. Докризисный уровень может вернуться достаточно быстро», - резюмировал он.