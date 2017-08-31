СЕТАМ выставил на торги крупнейший за свою историю предприятия лот

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) выставило на продажу права требования по кредитным договорам и договорам обеспечения, залогом по которым является столичный торгово-развлекательный центр "Атмосфера" и административно-гостиничный центр Ramada Encore Kiev.

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Как сообщила пресс-служба предприятия, аукцион назначен на 18 сентября, а стартовая цена лота составляет 1,9 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, залогом по данным договорам определены административно-гостиничный центр Ramada Encore Kiev площадью 39 589,8 квадратных метров. по адресу Столичное шоссе, 103, торгово-развлекательный центр "Атмосфера" с паркингом площадью 48 475,3 квадратных метров. по адресу Столичное шоссе, 103, офисный дом по ул. Владимирский спуск, 4 в Киеве, 40 земельных участков общей площадью 97,51 га в пгт Козин (Киевская область) и двухуровневая автостоянка площадью 17,5 тысячи квадратных метров по Столичному шоссе, 103 в Киеве.

"Этот лот является крупнейшим за всю историю предприятия. Аукцион на такую сумму свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов, инвесторов и банков к "СЕТАМ", - цитирует пресс-служба генерального директора ведомства Виктора Вишнева.

В пресс-службе отметили, что гарантийный взнос составляет 97,894 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, "СЕТАМ" – электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины. Предприятие работает с 26 октября 2015 года.

Справка УНИАН. В 2012 году американская компания Wyndham Hotel Group открыла в столице свою крупнейшую гостиницу класса "три звезды плюс" стоимостью около 520 миллионов гривень под брендом Ramada Encore в составе многофункционального комплекса "Домосфера".

Во время открытия гостиницы операционный директор группы компаний DeVision, выступающей девелопером проекта, Олег Пономарев заявил, что окупаемость проекта составляет семь-восемь лет.

Ramada Encore Kiev высотой в 22 этажа и общей площадью 25,35 тыс. кв. м рассчитана на 264 номера и 58 апартаментов (класс "пять звезд"). В ее инфраструктуру входят конференц-центр общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров на семь залов, два фитнес-центра, ресторан итальянской кухни La Moda, два бара, а также двухуровневый паркинг на 515 мест.