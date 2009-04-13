Падение стоимости вторичного жилья в Киеве продолжится

Во втором квартале т.г. ожидается снижение стоимости разных сегментов вторичного жилья в Киеве на 1-2% в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в первом квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года больше всего снизились цены на однокомнатные квартиры в Дарницком (на 48%), Оболонском (на 48%) и Деснянском (на 47%) районах столицы. В основном речь идет о «хрущевках» и объектах со степенью износа 100%.

Стоимость двухкомнатных квартир за этот период больше всего упала в Дарницком районе (на 46%), меньше всего – в Печерском и Шевченковском районах (на 36%). Цены на трехкомнатные квартиры больше всего снизились в Дарницком районе (на 63%), меньше всего – в Печерском районе (на 26%).

В целом за указанный период средняя стоимость вторичного жилья в Киеве на однокомнатные квартиры снизилась на 44% - до 1878 долл./кв.м, на двухкомнатные – на 39% - до 2048 долл./кв.м, на трехкомнатные – на 38% - до 2181 долл./кв.м.

В первом квартале т.г. к аналогичному периоду 2008 года средняя цена продажи 1 кв. м квартир на первичном рынке столицы выросла в центре на 29%, до 26,9 тыс. грн., на правом берегу – на 25%, до 12,7 тыс. грн., на левом берегу – на 24%, до 9,7 тыс. грн.

При этом А.РУБАНОВ отметил, что на рынке первичного жилья 70-80% объектов в столице и регионах заморожено.

По оценкам ССНУ, введение в эксплуатацию «замороженных» объектов строительства может произойти по некоторым объектам через 10-15 лет, а по объектам со степенью готовности 70-80% - не ранее чем через 3-5 лет.

Причиной этого А.РУБАНОВ назвал недостаточногсть антикризисных мер по достройке жилья, а также утрату доверия частного инвестора к банковской системе и застройщикам.