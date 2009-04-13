Стоимость жилья на "вторичке" Киева упала на 1,14%

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 6 по 12 апреля т.г. снизилась на 1,14% (19 долл. США) – до 1 619 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1190 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2768 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за этот период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 0,42% (9 долл.) - до 2105 долл., Оболонском – на 1,28% (20 долл.) - до 1576 долл., Днепровском – на 1,4% (18 долл.) - до 1301 долл., Голосеевском – на 1,99% (33 долл.) - до 1622 долл., Соломенском – на 0,34% (5 долл.) - до 1469 долл., Печерском – на 1,4% (39 долл.) - до 2768 долл., Святошинском – на 1,16% (16 долл.) - до 1342 долл., Подольском – на 0,74% (11 долл.) - до 1473 долл., Дарницком – на 1,45% (18 долл.) - до 1190 долл. и Деснянском районе – на 1% (12 долл.) - до 1238 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в первом квартале т.г. снизилась на 27,22% (625 долл. США) – до 1671 долл. за 1 кв. м. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.