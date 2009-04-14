Земля продолжает дешеветь

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство с 6 по 12 апреля т.г. снизилась на 0,75%, или 20 долл., – до 2706 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 22,26%, или 798 долл., – до 2786 долл. за сотку, в 2008 году – на 6,15%, или 235 долл., – до 3583 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство с 6 по 12 апреля т.г. снизилась на 2,15%, или на 56 долл., – до 2 534 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 18,72% или на 608 долл., – до 2 641 долл. за сотку; в 2008 году – на 3,91% (132 долл.) – до 3 249 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 6 по 12 апреля т.г. снизилась на 1,09%, или на 74 долл., – до 6684 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 19,76%, или на 1688 долл., – до 6855 долл. за сотку. За 2008 год стоимость земли под коттеджное строительство в Одесской области снизилась на 7,68%, или на 711 долл., – до 8542 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство с 6 по 12 апреля т.г. снизилась на 1,22%, или 21 долл. США, – до 1729 долл. за сотку.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 17,23%, или 367 долл. США, – до 1764 долл. за сотку; в 2008 году – на 28,5% (473 долл.) – до 2131 долл. за сотку.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.