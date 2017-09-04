Названа общая стоимость всей недвижимости в мире - исследование

Совокупная стоимость всей коммерческой и жилой недвижимости мира составляет 200 триллионов долларов. Более 70 процентов (141,5 триллиона долларов) от этой суммы приходится на десять стран. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Savills, как пишет "Лента.ру".

Первое место рейтинга занял Китай, все здания которого стоят 42,7 триллиона долларов. Вторую строчку получили США (42,1 триллиона долларов). Общая стоимость недвижимости в Китае и США равна 84,8 триллиона долларов, что составляет 42 процента от стоимости всей недвижимости мира.

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Япония, Великобритания, Индия, Германия, Франция, Бразилия, Италия и Россия замыкают список. На эти государства приходится 28 процентов всей стоимости мировой недвижимости (56,8 триллиона долларов).

При этом все жилые здания в мире стоят вместе 168,5 триллиона долларов (84 процента от общей стоимости).