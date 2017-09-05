ОСМД привлекли в 10 раз больше кредитов на утепление домов, чем годом ранее

Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличили объем привлеченных кредитных средств на утепление многоквартирных домов в 10 раз – до рекордной суммы в 32 миллинов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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"Впервые за всю историю программы в августе 133 ОСМД привлекли 32 миллиона гривень "теплых" кредитов. Это в 10 раз больше, чем в августе 2016 года, когда ОСМД взяли в банках 3,2 миллиона гривень на утепление", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в августе было привлечено 400 миллионов гривень на утепление. Наибольшая сумма средств - 360 миллионов гривень - привлечена в секторе индивидуального жилья. Еще 10,4 миллиона гривень взяты для установления твердотопливных котлов.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров заложил в госбюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по финансированию населению "тёплых" кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 миллионов гривень. Во второй половине 2017 года на данную программу было дополнительно направлено еще 400 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населе