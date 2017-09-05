В Украине построят 100 общежитий для военных за 1 миллиард гривень
14:16, 05 сентября 2017Недвижимость
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Министр обороны Полторак утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.
Иллюстрация REUTERS
Министр обороны Степан Полторак утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины. Один миллиард гривень бюджетных средств предусмотрено под строительство 100 общежитий для украинских военных", - написал он.
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