Квартиры на вторичном рынке Киева подорожали - эксперт

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 6 по 13 апреля выросла на 0,04% (1 долл.) - до 1 947 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, цены на вторичное жилье в столице стабилизировались. «Ещё в марте потенциальные покупатели начали мониторить рынок, в поисках подходящих для себя вариантов. Такой интерес вызвал «псевдоспрос», и продавцы, со своей стороны, перестали снижать цену, а в отдельных случаях даже повысили. Привлекательные скидки предлагали лишь при «срочной» продаже имущества, как правило, находящегося в залоге. В итоге реальное количество сделок не увеличилось – рынок так и не «проснулся», - пояснили в компании.

По мнению экспертов, относительная стагнация в ценообразовании носит временный характер. Ведь негативная тенденция снижения стоимости жилья продолжается, хотя и меньшими темпами, поэтому жилую недвижимость столицы ждёт дальнейшее падение.

По итогам недели индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева имел минимальный прирост – всего 0,04%. Таким образом, стоимость жилья практически не изменилась. По мнению аналитиков компании, в краткосрочной перспективе ожидать резких перепадов цен на вторичное жильё не следует.

Индекс доходности вторичного жилья столицы за март 2009 года повысился на 1% и составляет «минус» 3,5%.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам компании, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизится на 7,4% - до 1 818 долл./кв. м

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 4,5%, до 1 965 долл./кв. м, в феврале – на 5,5%, до 2 057 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 353 тыс. объявлений о продаже квартир.