ВР пытается сохранить историческую застройку Одессы

Киев. 15 апреля. УНИАН. Верховная Рада Украины поручила правительству утвердить меры по сохранению исторической застройки Одессы, ее всемирно известных памятников архитектуры и градостроительства в период экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовал 351 народный депутат из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рекомендовал Кабинету министров Украины, органам исполнительной власти и местного самоуправления Одессы и Одесской области разработать план мер по сохранению исторической застройки города, обеспечить его финансовую поддержку, предусмотрев выполнение на протяжении 2009-2010 гг. ряда заданий.

В частности, предусмотрено проведение комплексных проектных работ по реабилитации, консервированию и реставрации наиболее ценных памятников архитектуры, разработка специальной градостроительной документации, которая будет обеспечивать сохранность комплексов и ансамблей памятников градостроительства; выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на наиболее ценных памятниках архитектуры и монументального искусства Одессы; обеспечение практического использования историко-архитектурного опорного плана и проекта зон охраны и определение границ и режимов использования исторических ареалов Одессы.

Кроме того, будет осуществляться специальный надзор (мониторинг) за техническим состоянием объектов культурного наследия, ведение соответствующих информационных баз данных их технического состояния; организация и проведение научных исследований, связанных с необходимостью постоянного наблюдения за техническим состоянием памятников архитектуры и градостроительства, пополнение исторических и архивных сведений, продолжение инвентаризации объектов культурного наследия Одессы; привлечение инвестиций, кредитных ресурсов в развитие материально-технической базы органа охраны объектов культурного наследия Одессы.