ВР приняла постановление по сохранению замка “Паланок”

Верховная Рада Украины приняла постановление о мерах по сохранению памятника культурного наследия замка «Паланок» (г. Мукачево, Закарпатская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления, внесенного народными депутатами Николаем ТОМЕНКО, Ириной ГЕРАЩЕНКО, Анной ГЕРМАН и Михаилом КОСИВОМ, проголосовали 336 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рекомендует Генеральной прокуратуре Украины осуществить проверку законности решений Мукачевского городского совета относительно передачи замка «Паланок» в коммунальную собственность и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Кроме того, Кабинету министров поручено разработать в установленном порядке меры по созданию государственного историко-архитектурного заповедника «Замок «Паланок» с отнесением его к сфере управления Министерства культуры и туризма Украины.