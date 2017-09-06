Украина готова к отопительному сезону почти на 96% - Зубко

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону 2017/2018 годов составляет 95,6%, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"Общее состояние готовности по Украине составляет 95,6%, по состоянию на 6 сентября", - сказал Зубко, добавив, что по состоянию на 15 сентября все области Украины должны быть готовы к отопительному сезону на 100%.

Он также сообщил, что в ряде регионов темпы подготовки к отопительному периоду должны быть ускорены. "Это Тернопольская, Черкасская, город Киев, Черниговская, Львовская, где необходимо ускорить процесс", - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона 2017/2018 годов накопит в подземных хранилищах природного газа около 16 миллиардов кубометров "голубого" топлива.

При подготовке к отопительному периоду 2016/2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа, тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016/2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8,4 миллиарда кубометров.