Кабмин выделил на подготовку к отопительному сезону рекордные 9 миллиардов

Правительство выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 миллиардов гривень. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Благодаря реформе финансовой децентрализации и поддержке местного самоуправления в этом году выделены рекордные 9 миллиардов гривень, а в прошлом году было 7,2 миллиарда гривень на подготовку страны к отопительному сезону. Средства на места мы уже передали", - сказал премьер-министр.

По его словам, качественной подготовкой к отопительному сезону будет готовность региона до 1 октября.

Как сообщал УНИАН, готовность жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону 2017/2018 годов составляет 95,6%.