Гройсман обещает "достойное" начало и прохождение отопительного сезона

Украина достойно начнет и пройдет отопительный период 2017-2018 годов, поскольку наша страна накопила достаточные запасы природного газа и обеспечит снабжение потребителей тепловой и электрической энергией. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Я хочу еще раз подчеркнуть, возможно, для паникеров или тех, кто хочет, чтобы в Украине был перманентный хаос – мы достойно начнем и пройдем очередной отопительный период. Мы имеем достаточно запасов газа, у нас все будет нормально с электроэнергией, у нас все должно быть нормально с теплом в домах украинцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Украина к началу отопительного сезона 2017/2018 годов накопит в подземных хранилищах природного газа около 17млрд куб. м «голубого» топлива.

При подготовке к отопительному периоду 2016/2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 млрд куб. м газа, тогда как руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 млрд куб. м будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016/2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м.