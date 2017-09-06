В Киеве хотят снова поднять тарифы на холодную воду

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" предлагает повысить тариф на водоснабжение в многоквартирных домах с 2018 года до 9,474 гривни за 1 кубометр, а также на водоотвод - до 8,995 гривни за 1 кубометр, говорится на сайте компании.

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Отмечается, что необходимость изменения тарифов вызвана высокой степенью износа основных фондов "Киевводоканала", которая составляет около 80%, что приводит к повышению аварийности в сетях.

Как сообщалось, в мае 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на уровне 15,8 гривни за кубометр.