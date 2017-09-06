Уровень расчетов населения за коммуслуги составляет 112% - Зубко

Уровень расчетов населения за предоставленные коммунальные услуги составляет 112%, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"Есть области, которые имеют более низкие показатели по расчетам, но в целом ситуация по Украине – украинцы заплатили за коммунальные услуги больше, чем потребили в 2017 году", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, в июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 4,2 миллиарда гривень, что составило 124,1% начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Харьковской, Киевской и Черниговской областях (161,9%, 157,4% и 151,8% соответственно), а самый низкий – в Тернопольской, Черновицкой и Кировоградской областях (84,5%, 85,5% и 93% соответственно).