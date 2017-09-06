Теплокоммунэнерго задолжали за газ 21 миллиард гривень

Общая задолженность региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) за потребленный газ сократилась с начала 2017 года на 22% - до 21 млрд грн, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Читайте такжеУровень расчетов населения за коммуслуги составляет 112% - Зубко

«Если посмотреть на долг по состоянию на первое января 2017 года – 27 млрд грн, то сегодня он составляет 21 млрд грн. Это означает, что есть позитивная динамика по расчетам», - сказал Зубко.

Он отметил, что предприятия теплокоммунэнерго не только полностью рассчитались за газ, потребленный в отопительном сезоне 2016/2017 годов, но и выплачивают долги предыдущих периодов.

«За этот отопительный сезон компании теплокоммунэнерго потребили на 19 млрд грн газа, а заплатили за отопительный период – 25 млрд грн. Это означает, что, заплатив и за тот газ, который потребили в этом году, компании рассчитываются за долги прошлых лет», - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», суммарная задолженность за поставленный газ со стороны компаний-потребителей по состоянию на 29 августа составляла 29 млрд грн. При этом 79% этой суммы (22,8 млрд грн) – это долги теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей. По данным госхолдинга, с 22 по 29 августа эта задолженность снизилась на 1,2 млрд грн (4,8%).