В Польше выбрали фирму для строительства Национального стадиона

В Польше тендерная комиссия выбрала 15 апреля консорциум компаний, который построит Национальный стадион в Варшаве, где состоится первый матч Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к проведению Евро-2012, тендер выиграл польско-немецко-австрийский консорциум, который предложил за свои услуги наименьшую цену: около 390 млн. долл.

Стадион на 55 тыс. зрителей, который должен быть готов к маю 2011 года, построят компании Hydrobudowa Polska SA (Польша), PBG z Alpine Bau Deutschland AG (Германия), Alpine Bau GmbH (Австрия) и Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Во втором этапе тендера на строительство стадиона приняло участие 6 консорциумов из 8, которые подали заявки в ноябре прошлого года.

По данным тендерной комиссии, все 6 консорциумов выполняли формальные условия тендера и хотели за свои услуги от 400 до почти 700 млн. долл.

Проект стадиона, на котором состоится ¼ и полуфинальный матч Евро-2012, разработала компания JSK Architekci, которая имеет в своем портфолио проекты в Германии, Китае, Южной Африке и Польше.

Стадион будет включать коммерческие площади под рестораны, выставочные залы и конференционные залы, клубы, магазины, фитнесс-клубы, музей спорта и другое.

Также будет двухуровневый подземный паркинг на 1800 автомобилей.

На стадионе будут отдельные места для 860 журналистов, 2000 «премиум мест» для специальных гостей, около 900 VIP-мест, а также для людей на инвалидных колясках.

Контракт с польско-немецко-австрийским консорциумом будет подписан, если ни одна из фирм, которые принимали участие в тендере, на протяжении 10 дней не обжалует его результаты.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Варшаве с полуторамесячным опережением графика завершили первый этап строительства стадиона, который предусматривал выполнение подготовительных работ для непосредственного сооружения стадиона.

Первый этап с сентября прошлого года выполняла компания Pol-Aqua, которая за свои услуги получила свыше 30 млн. долл.