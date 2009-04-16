Стоимость офисных помещений в Киеве снизилась

Средняя стоимость офисных помещений в Киеве за март текущего года снизилась на 3,3% – до 2012 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в марте рынок коммерческой недвижимости был более динамичным, отмечался рост активности и повышение покупательской платежеспособности. Количество сделок на рынке аренды коммерческих помещений увеличилось на 5,7%, на рынке продажи – на 3,8%.

По данным компании, больше всего цены снизились в Святошинском (-5,42%), Подольском (-4,92%), Печерском (-4,79%), Оболонском (-4,7) и Соломенском (-4,6%) районах города. Менее всего цены снизились в Голосеевском районе (-3,12%). Минимальное колебание цен прослеживалось в Дарницком районе (+0,9%).

Средняя стоимость квадратного метра офисных помещений в центре города составляет 5 тыс. долл., в Голоссевском районе – 1750 долл., в Дарницком – 1072 долл., в Деснянском – 1000 долл., в Днепровском – 1056 долл., в Оболонском – 1521,7 долл., в Печерском – 2826 долл., в Подольском – 1908 долл., в Святошинском – 1840,3 долл., в Соломенском – 1395,3 долл., в Шевченковском – 2763 долл.

По прогнозам специалистов компании, в апреле ожидается увеличение количества сделок на рынке коммерческой недвижимости, а также возможны незначительные колебания цен в пределах 2,5-4%.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.