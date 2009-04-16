МинЖКХ неэффективно использовало около 414 млн. грн.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (МинЖКХ), а также отдельные структуры подразделений ЖКХ облгосадминистраций и горгосадминистрация Киева неэффективно и с нарушением требований законодательства использовали почти 414 млн. грн. госбюджета, направленных на выполнение Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы.

К таким выводам пришла коллегия Счетной палаты в результате проверки использования средств государственного бюджета на эти цели, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Как указывается в сообщении, в частности, в нарушение требований порядка использования средств МинЖКХ в 2007-2008 годах в перечни объектов были включены объекты без надлежащим образом оформленной проектно-сметной документации. Финансирование выполнения работ осуществлялось без софинансирования их за счет средств местных бюджетов, при отсутствии утвержденных региональных и местных программ развития жилищно-коммунального хозяйства, а в 2007 году еще и по направлениям, которые не предусмотрены программой и порядком использования средств.

Коллегия Счетной палаты отметила, что в 2007-2008 годах объем бюджетного финансирования по программе составил 463,5 млн. грн., или 41% от предусмотренного госбюджетом. При этом, если в 2007 году бюджетная программа по выполнению программы была профинансирована на 100%, то в 2008 году – только на 22,8%.

В Счетной палате считают, что риски невыполнения в 2008 году задач программы были заложены Кабмином уже на стадии планирования таких расходов. Основная часть бюджетных назначений программы (550 млн. грн.) была предусмотрена в спецфонде, источником формирования которого должны были стать средства от продажи земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации. В результате отсутствия фактических поступлений в спецфонд из данных источников, выполнение мероприятий бюджетной программы в предусмотренных объемах было сорвано.

Кроме того, в условиях ограниченности финансовых ресурсов за 2007-2008 годы МинЖКХ в госбюджет было возвращено почти 40,5 млн. грн., что свидетельствует о неэффективном управлении бюджетными средствами.

Коллегия Счетной палаты считает, что деятельность министерства по реформированию жилищно-коммунального хозяйства является неудовлетворительной и неэффективной.