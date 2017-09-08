В Минрегионе прокомментировали скандальную застройку бывшего Сенного рынка в Киеве

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (Минрегион) создало рабочую группу для решения проблемы скандальной застройки в Киеве земельного участка бывшего Сенного рынка на ул. Бульварно-Кудрявской, 17.

Читайте такжеК депутату Киевсовета, которая борется с незаконными застройками в городе, пришли с обыском

Об этом на вопрос УНИАН о ситуации с застройкой Сенного рынка сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Путь к выяснению законности строительства – это суд. Любой может обратиться в суд. Хотя это не наша обязанность, ведь децентрализация передает полномочия и функции контроля на места, но мы создали рабочую группу, площадку для переговоров в министерстве по 10 объектам в Киеве. В эту группу привлечены работники правоохранительных органов, КГГА, министерства и представители общественности. Сейчас все документы обрабатываются, которые покажут, какие имеются основания считать законной эту застройку. Потом будет принято решение судом или местной властью», - сказал он.

При этом министр отметил, что административное вмешательство со стороны власти только ухудшит ситуацию.

«Я считаю, что этот путь мы должны пройти. Ведь любое административное вмешательство приводит к тому, что застройщик обращается в суд и легализирует свою застройку», - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2004 года согласно решению Киевсовета компания «Фирма «Ферро» и «Сенной рынок» получили в аренду на 10 лет земельный участок на ул. Бульварно-Кудрявской, 17 (до 2016 года – ул. Воровского) для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисно-жилищного центра с подземным паркингом и сноса существующих зданий.

Главное управление Национальной полиции в г. Киев в апреле 2016 года открыло уголовное производство по поводу отчуждения земельного участка на улице Бульварно-Кудрявской, 17, по предварительной квалификации «служебная халатность» (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

20 сентября 2016 года Голосеевский районный суд города Киева наложил арест с запретом отчуждения на земельный участок бывшего Сенного рынка.

В июле этого года госсекретарь Минрегиона Максим Малашкин заявил, что противники застройки в Киеве земельного участка бывшего Сенного рынка должны обращаться в суд.