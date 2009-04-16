Жилье эконом-класса в Киеве не упадет ниже 1 тыс. долл./кв.м

Предельная стоимость на жилье эконом-класса на первичном рынке Киева составит около 1 тыс. долл./кв.м.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость" Владимир ГЕРМАНОВ.

По его словам, на сегодня большинству застройщиков незачем пересматривать цены при отсутствии рынка как такового. При этом покупатель, заинтересованный в покупке жилья эконом- и бизнес-класса, в уже построенном доме с подведенными коммуникациями, может рассчитывать на дисконт в 30% от максимальных цен апреля-мая 2008 года. Скидка при торге может быть еще большей при покупке крупногабаритных квартир.

По мнению эксперта, предельная цена квадратного метра для застройщика для объектов эконом-класса в столице может приблизиться к 1 тыс. долл. без учета индекса снижения стоимости стройматериалов. «На первичке это может быть 5,5-7 тыс. грн. Это предел рентабельности и небольшой «захлест» для существования компании на рынке», - уточнил он.

Эксперт добавил, что при этом нужно учитывать снижение стоимости стройматериалов, которая также может достигнуть уровня себестоимости. «Если рост был практически в два раза, то снижение в два раза гипотетически можно ожидать. Это все может отразиться на конечной цене для покупателей», - считает В.ГЕРМАНОВ.

Подробнее читайте на http://economics.unian.net/rus/detail/9660 в материале «Дно рынка недвижимости - 1000 долларов за «квадрат».