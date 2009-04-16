"Дно" элитного жилья в Киеве достигнуто

Дно первичного рынка элитного жилья в Киеве достигнуто.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу компании «ТММ» Алексей ГОВОРУН.

«По ряду признаков сегодня можно наблюдать, что в премиум-сегменте дно уже достигнуто. Во-первых, об этом свидетельствует то, что уже достигнута та цена, по которой, по крайней мере в нашей компании, заключаются реальные сделки – в объеме на уровне марта прошлого года. Оживление, выражающееся в реальных сделках, мы наблюдаем с середины февраля 2009 г.», - сказал он.

К тому же после резкого скачка доллара в конце прошлого года курс стабилизировался в определенном диапазоне. «Уже само это для части покупателей явилось сигналом, что если есть решение приобрести квартиру, наступило время совершать покупку, то есть уже наступило то самое дно, если исходить из анализа валютной разницы», - добавил эксперт.

По данным компании, сегодня в премиум-сегменте минимальная цена составляет от 4 тыс. долл. за 1 кв. м. При этом эксклюзивные квартиры (на высоких видовых этажах, с дизайн-проектом и т.д.) могут стоить и в два раза больше.

С лета прошлого года общее снижение цены в сегменте жилой недвижимости премиум-класса составило около 20%. При этом наибольшее снижение цены произошло в ноябре-декабре 2008 года, а в течение первого квартала 2009 года цены снизились приблизительно на 5%.

Подробнее читайте на http://economics.unian.net/rus/detail/9660 в материале «Дно рынка недвижимости - 1000 долларов за «квадрат».