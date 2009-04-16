Сигналом для покупки жилья станет выдача кредитов

Сигналом о достижении «дна» и выгодной покупке жилья на первичном рынке станет начало выдачи банковских кредитов.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость" Владимир ГЕРМАНОВ.

«Как только банковская система начнет выходить из анабиоза, некоторые банки начнут потихоньку выдавать кредиты, пусть под высокие проценты. Это будет сигнал, что можно уже покупать», – считает он.

По мнению эксперта, первичный рынок жилья начнет подниматься и станет инвестиционно привлекательным, когда уровень инфляции снизится до 12-15% в год. Именно тогда может возобновиться спрос на жилье. Однако необходимо еще как минимум 1,5-2 года для того, чтобы человек мог накопить первичную сумму для получения кредита на покупку квартиры.

«Все равно купить квартиру сейчас без кредита будет нереально никому, даже по нынешним ценам», – отметил он.

По данным В.ГЕРМАНОВА, при зарплате топ-менеджмента средней компании в 4-6 тыс. долл., чтобы накопить на первоначальный взнос, нужно как минимум полгода.

«Даже если на рынок вернутся деньги при стабилизации экономики, даже если опять начнут выдавать кредиты, реального покупателя следует ждать только через год-полтора», – прогнозирует он.

Подробнее читайте на http://economics.unian.net/rus/detail/9660 в материале «Дно рынка недвижимости – 1000 долларов за «квадрат».