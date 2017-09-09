В этом году военнослужащие Нацгвардии получат более 450 квартир - президент

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии получат более 450 квартир.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с военнослужащими 8-го полка оперативного назначения Нацгвардии в Винницкой области.

Он напомнил об увеличении размеров доплат военнослужащим Вооруженных сил Украины за участие в антитеррористической операции.

"Значительно повышена денежная доплата за пребывание в зоне АТО, последнее повышение по моему приказу было сделано в августе текущего года. Уже на первой линии (обороны) украинский воин получает 10 тысяч гривень доплаты", - отметил он.

"На ваших глазах, посмотрите, как улучшается материально-техническое обеспечение... Посмотрите сейчас, какая современная бронированная техника, хорошее и качественное вооружение, абсолютно новое вещевое, пищевое, медицинское обеспечение", - сказал президент.

Также, по его словам, изменен порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим.

"По моему поручению, согласно плану реформирования воинских формирований, в полном соответствии со стандартами НАТО, подготовлен проект постановления, который изменит начисление денежного обеспечения военнослужащим. Я хочу поблагодарить правительство, что 30 августа эти мои предложения были поддержаны, и он вступил в силу", - сказал президент.