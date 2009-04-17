Британцы переплачивают за ипотеку

По данным Ипотечного совета Великобритании, более миллиона жителей страны оказались в ситуации, когда цена их дома, купленного в кредит, упала ниже оставшейся суммы задолженности банку, сообщает Би-би-си.

Как показало проведенное исследование, резкое падение цен на недвижимость привело к тому, что к концу 2008 года около 900 тыс. британцев, уже частично расплатившихся по своему ипотечному кредиту, стали должны банку больше, чем стоит их жилье.

Согласно расчетам, уже к концу февраля 2009 года количество таких "парадоксальных" должников могло вырасти до 1,2 млн. человек.

В наибольшей степени от падения цен пострадали домовладельцы северо-восточной Англии, в наименьшей - жители Шотландии.

Как говорится в докладе эксперта Ипотечного совета Джеймса Татча, примерно две трети людей, взявших ипотечный кредит, будут вынуждены заплатить на 6-8 тыс. фунтов (9-12 тыс. долларов) больше, чем их жилье стоит сейчас.

Однако значительно больше переплатят те, кто оформил ипотеку во втором и третьем кварталах 2007 года, когда цены на жилье достигли своего пика.

В отчете Ипотечного совета сказано, что Британию ожидает дальнейшее падение цен на недвижимость, что увеличит количество обладателей "бессмысленных кредитов" до 1,5 млн. человек.