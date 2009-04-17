В Кировоградской обл. на 87% «незавершенки» остановлены работы

В Кировоградской области временно приостановлены работы на 484 объектах незавершенного строительства из 556, имевшихся на начало 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Недостроенными остаются 416 зданий, из которых больше трети (159) – жилые дома общей площадью 313,4 тыс. кв. м, 12 общеобразовательных учебных заведений на 3,5 тыс. ученических мест, 10 дошкольных заведений на 1065 мест, 10 больниц на 1205 коек, 3 поликлиники на 620 посещений в смену, 9 клубов и домов культуры на 2400 мест, 64 промышленных, 38 торговых зданий и др.

В то же время в статуправлении отмечают, что количество объектов незавершенного строительства ежегодно уменьшается, на протяжении 2008 года их количество сократилось на 39 объектов.

Наибольшее количество недостроев сосредоточено в областном центре – 87 (15,6% от общего количества), а также в Кировоградском – 51, Александрийском – 50 и Долинском – 49 районах.

Несмотря на недостаточное финансирование, застройщики планируют продолжить строительство почти половины зданий и сооружений. В то же время предполагается окончательно прекратить строительство и списать расходы на 106 объектах, продать – 84, перепрофилировать – 26 объектов.