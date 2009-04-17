Почти 500 молодых семей получили в 2008 г. кредиты на жилье

Государственное специализированное финансовое учреждение “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” в 2008 году предоставил кредиты на покупку жилья 486 молодым семьям и одиноким гражданам.

Такие данные были озвучены на заседании Наблюдательного совета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

По итогам 2008 г. на реализацию программы предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья из госбюджета было выделено 76,8 млн. грн. Кроме того, в 2008 г. на эту программу направлено 31,1 млн. грн. средств от возврата ранее предоставленных кредитов молодым семьям, а также привлечено около 62,3 млн. грн. за счет местных бюджетов.

Эти средства (всего 133 млн. 337,5 тыс. грн.) дали возможность 486 молодым семьям и одиноким молодым гражданам получить льготные кредиты на жилье. Благодаря механизму льготного кредитования в прошлом году было введено в эксплуатацию 446 квартир.

При этом в 2008 г. из государственного бюджета было выделено 103,7 млн. грн. на реализацию программы предоставления частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков, предоставленных молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Этой программой в прошлом году воспользовались 675 молодых семей и одиноких молодых граждан.

Кроме того, в 2008 году программа обеспечения жильем педагогических и научно-педагогических работников профинансирована из госбюджета в объеме 10,6 млн. грн. За счет этих средств было предоставлено 42 кредита научно-педагогическим и педагогическим работникам.

В министерстве также сообщили, что в этом году на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем в госбюджете не выделено «ни одной копейки». В рамках программы частичной компенсации ставок кредитов, предоставленных коммерческими банками, получено только 50 млн. гривен. «Этих средств хватит только на выполнение взятых ранее обязательств перед молодыми заемщиками», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, решение правительства о выделении 26,1 млн. гривен за счет спецфонда госбюджета на формирование уставного капитала фонда позволит привлекать путем выпуска ценных бумаг средства инвесторов, а также выступать заказчиком строительства не только на объектах молодежного, но и любого жилья.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования в 2009 году предусмотренных в государственном бюджете средств для формирования уставного капитала государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” с дальнейшим направлением на выполнение Государственной программы обеспечения молодежи жильем.

Согласно документу, уставный капитал в сумме 26,1 млн. грн. формируется на протяжении 2009 года поэтапно за счет средств, которые поступают от возвращения кредитов, предоставленных из государственного бюджета молодым семьям и одиноким гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.