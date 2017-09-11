Киевлянам вернули деньги за некачественные коммуслуги

Коммунальные управляющие компании, оказывающие услуги по содержанию домов и придомовых территорий, пересчитали в квитанциях оплату за не предоставленные или предоставленные некачественно коммунальные услуги жителям Киева на сумму 4,52 миллиона гривень.

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Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Киевской городской государственной администрации КГГА Станислав Москалевский.

"Перерасчет за некачественно предоставленные услуги со стороны жилищно-эксплуатационных организаций, которые обслуживают жилищные дома коммунальной формы собственности, составил 4,5 миллиона гривень. Инспекция проводила проверки на протяжении августа - начала сентября и выявляла факты не предоставления услуг. Наиболее популярными нарушениями были отсутствие полива дворов и газонов, отсутствие уборки лестничной клетки, а также не обслуживание лифтов. Были жалобы на уборку придомовых территорий", - сказал он, добавив, что перерасчет получили 482 тысяч квартир.

Москалевский отметил, что каждый потребитель может сам составить акт претензий или пожаловаться в специальные службы.

"У потребителя есть возможность защитить свои права. Каждый потребитель может в случае выявления не предоставления услуг составить акт претензий, вызвать исполнителя услуг, и на основании этого добиваться перерасчета. В августе мы сами выявляли нарушения, составляли акты претензий по жалобам жителей, которые присылались в службы 15-51 и 15-57. У нас есть достаточно инструментов, чтобы понять в каком ЖЭКе не предоставляется та или иная услуга", - сказал он.

Москалевский отметил, что механизм избрания уполномоченного лица позволит людям легче контролировать предоставление услуг.

"В будущем мы надеемся, что в каждом доме появится уполномоченное лицо, которое будет контролировать предоставление услуг. На данный момент таких лиц около 500, перечислили 4,5 миллиона грнивень", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Киеве повысились в 1,5 - 2 раза тарифы на услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Городские власти заявили, что поставили задачу перед управляющими компаниями по содержанию жилья повысить качество соответствующих услуг.