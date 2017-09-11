Коммерческий учет тепла и воды: в Кабмине развеяли главный миф о новых правилах

Вступивший в Украине в силу со 2 августа закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

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«Один из главных мифов - якобы закон разрешает игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков. На самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, потребленной в здании.

«То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании. Этот объем необходимо «распределить» между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики», - сказано в сообщении.

Сообщается, что закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально показаниям квартирных счетчиков.

«Благодаря такому подходу снимается проблема «разницы в показаниях» (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния», - отмечается в сообщении.

«Следовательно, закон и в дальнейшем предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги», - подчеркнули в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на население сверхнормативных потерь монополистов.